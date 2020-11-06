Hazırladığı özel karışıma 48 saat süre verdi! Vatandaşların büyük ilgisini gördü
Türkiye Aktarlar ve Baharatçılar Federasyonu Genel Başkanı Halit Özdemir'in gribe karşı 10 çeşit üründen hazırladığı karışım kış aylarında büyük ilgi görüyor.
Grip için özel karışım yapan Türkiye Aktarlar ve Baharatçılar Federasyonu Genel Başkanı Halit Özdemir bu karışımı kullanan griplilerin 48 saat sonra bir şeyi kalmayacağını belirtti. Koronavirüsün ortaya çıkmasının ardından bu yıl kış öncesi aktara giden vatandaşlar geçen yıla nazaran yüzde 50 arttı.
Bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen ve gripten kurtulmak isteyen vatandaşlar aktarların hazırladığı özel karışımlara büyük ilgi gösteriyor.
Bu karışımlar vatandaşların bağışıklık sistemini güçlendirirken bu karışımları kullanan vatandaşlar kışı daha rahat geçirdiğini belirtiyor.
Türkiye Aktarlar ve Baharatçılar Federasyonu Genel Başkanı Halit Özdemir, karışımın yaklaşan kış öncesi bağışıklık sistemini güçlendirdiğini söyledi. 10 çeşit bitkisel üründen hazırlanan karışım büyük ilgi görüyor.