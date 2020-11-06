Hazırladığı özel karışıma 48 saat süre verdi! Vatandaşların büyük ilgisini gördü

Grip için özel karışım yapan Türkiye Aktarlar ve Baharatçılar Federasyonu Genel Başkanı Halit Özdemir bu karışımı kullanan griplilerin 48 saat sonra bir şeyi kalmayacağını belirtti. Koronavirüsün ortaya çıkmasının ardından bu yıl kış öncesi aktara giden vatandaşlar geçen yıla nazaran yüzde 50 arttı.