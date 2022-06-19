Hazır olun, kalkışa geçiyoruz! Yeni flörtler havada uçuşacak: Dinçer Güner'den günlük burç yorumları...

'' Dolunayın bu hafta da etkisindeyiz. Neptün etkileriyle kati kararlar almakta ve sağlam durmakta zorlanabilir, bir parça oradan oraya savrulmaya devam edebiliriz. Ruhsal dünyada karmaşalar, takıntılar, kaygı ve korkular tetiklenebilir. Duygu dünyasında endişelerden arınıp dinginliği korumak önemlidir. Neticede dolunaylar tamamlanma, bir son ya da başlangıçları hayatımıza getirecektir. Yay burcu uzun yolları, ufukları temsil ettiğinden başımıza gelen her sonlanma yeni bir umut kapısını aralayacak ve hedeflerimizi uzun vadeye yayacaktır. Giden güzel uğurlanır, mucizelere inanılır, vicdanlar rahata erer. Hayata bakış açımız tümden değişebilir.