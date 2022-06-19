Hazır olun, kalkışa geçiyoruz! Yeni flörtler havada uçuşacak: Dinçer Güner'den günlük burç yorumları...
Samimi yaklaşımlarıyla sevilen ve her dediği çıkan Dinçer Güner, günlük astrotüyoları ve 18 Haziran 2022 burç yorumlarını yazdı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler...
Dolunay etkileri hala sürerken, Neptün kafanızı karıştırmasın. Bugün okuyacağınız tüyolarla her şey daha anlaşılır bir hal alacak, kaygılarınızdan korkmayın. Gördüğünüz rüyalara dikkat! Dinçer Güner, sizler için günü kurtaracak astrotüyolar ve günlük burç yorumlarını yazdı:
'' Dolunayın bu hafta da etkisindeyiz. Neptün etkileriyle kati kararlar almakta ve sağlam durmakta zorlanabilir, bir parça oradan oraya savrulmaya devam edebiliriz. Ruhsal dünyada karmaşalar, takıntılar, kaygı ve korkular tetiklenebilir. Duygu dünyasında endişelerden arınıp dinginliği korumak önemlidir. Neticede dolunaylar tamamlanma, bir son ya da başlangıçları hayatımıza getirecektir. Yay burcu uzun yolları, ufukları temsil ettiğinden başımıza gelen her sonlanma yeni bir umut kapısını aralayacak ve hedeflerimizi uzun vadeye yayacaktır. Giden güzel uğurlanır, mucizelere inanılır, vicdanlar rahata erer. Hayata bakış açımız tümden değişebilir.
Yeni eğitimler ya da devam eden eğitimlerin tamamlanması, bol iletişim, seyahate çıkma isteği artacaktır. Yolculuklar, yeni olanı keşfetme merakı baktığımız pencereyi genişletir. İkizler- Yay hattı yakın, uzak akrabalar, kardeşleri temsil eder. Bu alanda ortak konular gündeminizde yer alabilir.
Ticari faaliyetlerde aktifleşme ve fırsatlar meydana gelebilir. Aracınızı değiştirebilir, yeni bir araç alabilir ya da satabilirsiniz. Diğer taraftan kariyerde bazı sonlanmalar yaşanabilir. Yurtdışı bağlantılı konularda aksilikler, beklediğiniz bir paranın elinize geç ulaşması söz konusu olabilir. Hukuksal beklentileriniz varsa ertelenebilir. Otorite figürleriyle ilişkilerde iletişim diline dikkat etmek, agresyondan uzak durmak fayda sağlayacaktır.