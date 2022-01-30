'Hazır olun' diyen Dinçer Güner uyardı: Bu güne dikkat edin! 30 Ocak 2022 günlük burç yorumları...
Astroloji uzmanı Dinçer Güner Satürn-Uranüs ilgili uyarılarda bulunurken ve astroloji yazarı Murat İpek 30 Ocak 2022 burç yorumları yazdı.
Astroloji uzmanı Dinçer Güner "Yarım bıraktıklarınızı tamamlama zamanı" dediği köşe yazısında çeşitli uyarılarda bulundu.
İşte Dinçer Güner'in uyarıları...
Bu hafta Kova burcunda meydana gelecek Satürn etkili bir yeniay var. Ayrıca gökyüzünde Satürn-Uranüs etkileşimi de hâkim olacak. 2021’de ikilemde kaldığınız konular yeniden gündeme gelecek. Hazır olun!
Yarın Ay, saat 4.24 ile 11.39 arasında Oğlak burcunda boşlukta. Sonra tüm gün Kova burcunda kalacak. Monotonluktan uzak, arkadaşlarımızla sosyalleşerek, zihinsel faaliyetlerimizi arttırarak iletişimi bol bir gün geçirebiliriz. Kapalı, sıkışık, dar yerlerde veya bizi bunaltan kişilerle olmak istemeyiz. Sosyal medyada, sosyal paylaşım sitelerinde çeşitli bağlantılar kurabiliriz. Enerji çalışmalarından, akupunkturdan, alternatif tıp yöntemlerinden etkin sonuçlar alabiliriz.
Salı günü Kova burcunun 12’nci derecesinde Satürnyen bir yeniay meydana gelecek. Kova burcu yenilikçi düşüncelerle bilgi edinmeyi, bilgi paylaşmayı, teknolojiyi ve geleceğe umutla baktığımız projeleri sembolize eder. Bu yeniay döneminde de arkadaşlıkları ön plana alan gelişmeler olabilir. Yeni dostlar edinebiliriz. Rasyonel çözümler bulabileceğimiz etkiler olabilir. Fakat hem Satürn hem Uranüs’ün sert etkileri birtakım kısıtlamaları getirebilir; özgürlük duygusuyla ilgili sınavlar verebiliriz.