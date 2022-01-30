'Hazır olun' diyen Dinçer Güner uyardı: Bu güne dikkat edin! 30 Ocak 2022 günlük burç yorumları...

Salı günü Kova burcunun 12’nci derecesinde Satürnyen bir yeniay meydana gelecek. Kova burcu yenilikçi düşüncelerle bilgi edinmeyi, bilgi paylaşmayı, teknolojiyi ve geleceğe umutla baktığımız projeleri sembolize eder. Bu yeniay döneminde de arkadaşlıkları ön plana alan gelişmeler olabilir. Yeni dostlar edinebiliriz. Rasyonel çözümler bulabileceğimiz etkiler olabilir. Fakat hem Satürn hem Uranüs’ün sert etkileri birtakım kısıtlamaları getirebilir; özgürlük duygusuyla ilgili sınavlar verebiliriz.