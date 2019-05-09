Hazır ol sonun geldi demişti! Şebnem Schaefer'ın eski nişanlısı Murat Kadıoğlu şok oldu

ENGELLEDİM BAŞKA NUMARADAN ARADI: İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya Şebnem Schaefer avukatı ile katılırken, Murat Kadıoğlu'nu avukatı temsil etti. Şikayetçi olduğunu belirterek ifade veren Şebnem Schaefer, sanık Murat Kadıoğlu'nun cep telefonundan sürekli hakaret ve tehdit içeren mesaj gönderdiğini söyledi. Kadıoğlu'nun kendisine hakaretler ettiğini belirten Schaefer, 'Sokağa çıkamayacaksın' şeklinde tehditlerde de bulunduğunu ileri sürdü. Schaefer, "Telefonunu engelledim. Her defasında başka numaradan aradı. Başka numara olduğu için açtım tekrar hakaretlerine devam etti" dedi.