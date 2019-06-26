Hazımsızlık nedir? Hazımsızlığın önüne geçmek için yapmanız gerekenler

İç Hastalıkları, Gastroenteroloji ve Hepatoloji Uzmanı Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü, hazımsızlığın midede oluşan herhangi bir hastalıktan dolayı olabileceği gibi başka organların hastalıklarının da hazımsızlığa neden olabileceğini belirtti. Tıpta dispepsi olarak alarak adlandırılan bu problemin iki farklı şekilde görülebildiğini söyleyen Gümürdülü, konuşmasına şu şekilde devam etti;