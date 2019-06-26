Hazımsızlık nedir? Hazımsızlığın önüne geçmek için yapmanız gerekenler
Sindirim olayının rahatsızlık şeklinde duyulmasına hazımsızlık denir. Peki birçok kişinin sıkıntısı olan hazımsızlıkla baş etmenin yolları nelerdir?
İç Hastalıkları, Gastroenteroloji ve Hepatoloji Uzmanı Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü, hazımsızlığın midede oluşan herhangi bir hastalıktan dolayı olabileceği gibi başka organların hastalıklarının da hazımsızlığa neden olabileceğini belirtti. Tıpta dispepsi olarak alarak adlandırılan bu problemin iki farklı şekilde görülebildiğini söyleyen Gümürdülü, konuşmasına şu şekilde devam etti;
"Hazımsızlığın bir çeşidinde, yemeklerden sonra midede yanma ve ağrı, ekşime, geğirme ve bazen kusma görülür. Bu gibi şikayetleri olan hastalarda mide fazla asit salgılamaktadır. Mide hareketlerinin şiddetlenmesine sebep olan bu durumda hasta zaman zaman kramp ağrıları çekebilir
Geğirme ve gaz çıkarma: "Mide asidi az salgılanan hastaların ise mide hareketleri ağırlaşmıştır. Mide gevşemiş ve tembelleşmiştir bu sebepten boşaltım geç gerçekleşir. Bu durumda hastalarda, yemekten hemen sonra mide bölgesinde ağırlık, dolgunluk ve şişkinlik hissi oluşur, karın aşırı şişer. Sık sık geğirme gaz çıkarma ve uyuklama belirtileri gözlenir."
Hazımsızlık neden olur?
Stres, kaygı, yorgunluk, sinirlilik gibi psikolojik sorunların yanı sıra sağlıksız beslenme, yaşam tarzı ve az çiğnemenin hazımsızlığa yol açtığını kaydeden Gümürdülü, hastalığa neden olacak unsurları şöyle sıraladı: