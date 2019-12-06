Hazer Amani'nin romantik paylaşımlarına Sıla sessiz kalamadı
Hazer Amani ile aşk yaşayan Sıla'ya ünlü şeften aşk dolu paylaşımlar geliyor.
Geçtiğimiz aylarda oyuncu Ahmet Kural'dan şiddet gördüğü gerekçesiyle ayrılan Sıla Gençoğlu, Ocak ayında ünlü şef Hazer Amani ile arabada uyurken objektiflere yakalandılar.
Olaydan sonra Amani ve Sıla çifti aşk yaşadıklarını ilan ettiler. Beraberliklerini gizlemeyen çift sosyal medya hesaplarından aşk dolu paylaşımlar yapmaya başladılar.
"En güzel doğum günüm seninle oldu": Amani, sevgilisi ile Atina'da çekilmiş bir karesini sosyal medya hesabından yayınladı. Amani, paylaşımına "Bu da Atina'dan bir tbt olsun o zaman. En güzel doğum günüm seninle oldu, canım benim" notunu paylaştı.
"Çok hoşuma gitti": Ünlü şarkıcı, sevgilisinin paylaşımına, "Hihi... Çok hoşuma gitti" yorumunda bulundu. Çiftin aşk dolu paylaşımları kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.