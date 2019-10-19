Hazer Amani Sıla'ya aşkını ilan etti! Aşk fotoğrafı olay oldu
Masterchef Türkiye yarışmasıyla tanınan Hazer Amani, sevgilisi Sıla'yla ilk paylaşımını yaptı. Sosyal medyada olay yaratan paylaşıma binlerce beğeni geldi.
Geçtiğimiz Ocak ayında, Hazer Amani ve Sıla bir arabanın içerisinde sarmaş dolaş görüntülenmiş ve bu görüntüler magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. İkilinin beraber Sıla'nın Nişantaşı'ndaki evine gittiği iddia edilmişti.
15
Olay görüntülerden aylar sonra ikili artık beraber görüntü vermeye karar verdi.
25
Yaşadıkları aşkı gizleme gereği duymayan şarkıcı Sıla ve şef sevgilisi Hazer Amani, uzun bir aradan sonra ilk kez baş başa bir alışveriş merkezinde görüntülenmişlerdi.
35
Ünlü şef Hazer Amani, Sıla'yla birlikte yer aldıkları fotoğrafı paylaşırken "Sevdiğim, yoldaşım, oyun arkadaşım, canım benim..." notunu düştü. Hazer Amani'nin paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
45