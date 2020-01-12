Hazer Amani ile evliliğin detayları belli oldu Sıla Gençoğlu hamilelik için kolları sıvadı

Öte yandan, Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programının haberine göre ise, ilişkisini göz önünde yaşayan Sıla Gençoğlu, 1,5 aylık hamile. Yaşı daha fazla ilerlemeden anne olmak isteyen 39 yaşındaki Sıla, bu şansı kaçırmamak için sevgilisiyle evlilik kararı aldı.