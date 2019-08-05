Hazar Ergüçlü'nün sarı bikinili paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Sevgilisi yönetmen Onur Ünlü'nün kendisinden 19 yaş büyük olması ile çok eleştirilen Hazar Ergüçlü, sarı bikinili fotoğrafını sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşarak herkesin beğenisine sundu. Fit fiziği ile beğeni toplayan Ergüçlü, filtresiz paylaşım olduğuna da dikkat çekti.