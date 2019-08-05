Hazar Ergüçlü'nün sarı bikinili paylaşımı sosyal medyayı salladı!
Netflix'in ilk Türk dizisi olan Hakan Muhafız'da rol alan Hazar Ergüçlü, bikinili paylaşımı ile beğeni topladı. Sarı bikinili fotoğrafıyla yaptığı paylaşım sosyal medyayı salladı.
Sevgilisi yönetmen Onur Ünlü'nün kendisinden 19 yaş büyük olması ile çok eleştirilen Hazar Ergüçlü, sarı bikinili fotoğrafını sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşarak herkesin beğenisine sundu. Fit fiziği ile beğeni toplayan Ergüçlü, filtresiz paylaşım olduğuna da dikkat çekti.
Hakan Muhafız'ın başarılı oyuncusu Hazar Ergüçlü, Instagram hesabından, ''Sarı, benim yeni siyahım'' notuyla yaptığı paylaşımla binlerce beğeni aldı. Sosyal medya hesabını yorumlara kapalı olarak kullanan güzel oyuncu, ''Filtreye ihtiyacım yok'' etiketi ile paylaştığı fotoğrafında doğallığına da dikkat çekti.
Geçtiğimiz haftalarda ise bir proje için saçlarını sarı rengine boyatan Ergüçlü, takipçileri tarafından tanınmayacak hale gelmişti. Başarılı oyuncu, paylaştığı sarı saçlı fotoğrafına, "O zaman dans" yorumunu eklemişti.
Ergüçlü'nün paylaşımına takipçileri de sessiz kalmamıştı. Ergüçlü'nün bir takipçisi paylaşıma, "Gerçekten tanıyamadım bambaşka biri olmuşsun." yorumunu yapmıştı.