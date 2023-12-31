Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansı olay oldu! Ankara pavyonlarının gülü Ezo eğitmiş! Bir gecede 50 bin kazanıyor
Yılmaz Erdoğan'ın "İnci Taneleri" dizisinin tanıtım videosuna 6idizide 'Dilber' karakterine hayat veren Hazar Ergüçlü'nün dansı damga vurdu. Gerçek payon dansçılarına benzeyen o dansın sırrı çözüldü. Hazar Ergüçlü'nün o dansı, Ankara pavyonlarının en tanınmış dansözlerinden Ezo'dan özel eğitim aldığı ortaya çıktı. Yılmaz Erdoğan da o sahneyi 'Ezo'yu izleyerek yazmış...
Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi isimlerin başrolü paylaşacağı Kanal D'nin yeni dizisi İnci Taneleri'nin ikinci fragmanına Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansı damga vurdu. Herkesin ağzını açık bırakan o dansın sırrı çözüldü...
İnci Taheleri'nin ikinci fragmanına pavyonda çalışan Dilber'i oynayan Hazar Ergüçlü'nün dansı damga vurdu. Yeni tanıtımın açılış sahnesinde, "Herkes yer içer, hesabı Dilber öder…" ifadesine yer verildi.
Sosyal medya Hazar Ergüçlü'nün pavyon sahnelerini konuşurken, gerçek bir pavyonda çekildiği öğrenilen sahne izleyicilerden tam not aldı.
O sahnenin hikayesi de ortaya çıktı. Yılmaz Erdoğan bu sahne için sosyal medyada dolayan bir videodan esinlenmiş ve sonra gidip o kadını Ankara'da pavyonda izlemiş.