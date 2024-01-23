Hazar Ergüçlü'nün 'Dilber' dansıyla meşhur oldu! Sahne fiyatını 4 bin TL'den 300 bin TL'ye çıkardı!
Yılmaz Erdoğan ile Hazar Ergüçlü'nün başrolünü paylaştığı İnci Taneleri dizisinde, Ergüçlü'nün pavyon dansı yaptığı 'Dilber' şarkısını çalıp söyleyen Ankaralı Erkal, sahne fiyatlarını roket gibi fırlattı. "Yıllardır sahnelerdeyim, Yılmaz Erdoğan sayesinde meşhur oldum" diyen Sincanlı Erkal'ın yeni sahne fiyatı dudak uçuklattı.
Yılmaz Erdoğan yazıp başrolünü oynadığı oyuncu kadrosunda ünlü isimlerin yer aldığı İnci Taneleri dizisi, Kanal D'de izleyiciyle buluşmak için geri sayıma başladı. Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansçısı Dilber'i oynadığı dizide kendisine eşlik eden Sincanlı Erkal, popüler olduktan sonra sahne ücretine dudak uçuklatan zam yaptı.
Sincanlı Erkal, Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı 'Dilber'in dans ettiği pavyonda söylediği Gemileri Yakarım şarkısıyla kısa sürede milyonlarca kez dinlendi.
'Dilber' dansından önce düğünlerde şarkıcılık yapan Sincanlı Erkal, düğün başına 54 bin TL ücret alıyormuş.
İnci Taneleri ile meşhur olan Sincanlı Erkal'ın, düğünlerde sahne fiyatına dudak uçuklatacak şekilde zam yaptı.