Hazar Ergüçlü'nün 'Dilber' dansıyla meşhur oldu! Sahne fiyatını 4 bin TL'den 300 bin TL'ye çıkardı!

Yılmaz Erdoğan yazıp başrolünü oynadığı oyuncu kadrosunda ünlü isimlerin yer aldığı İnci Taneleri dizisi, Kanal D'de izleyiciyle buluşmak için geri sayıma başladı. Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansçısı Dilber'i oynadığı dizide kendisine eşlik eden Sincanlı Erkal, popüler olduktan sonra sahne ücretine dudak uçuklatan zam yaptı.