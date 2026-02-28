Hazar Ergüçlü'den oyunculuk itirafı: "Meydan okumak benim doğamda var"
Kanal D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri'nde Dilber karakteriyle büyük beğeni toplayan Hazar Ergüçlü, oyunculuk serüvenini ve yaşadığı zorlukları samimi bir şekilde paylaştı. Çocukluk döneminde taklitler yaparak başlayan oyunculuk yolculuğuna dair yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Ergüçlü, sahneye olan tutkusunu ve meslekle ilgili bakış açısını açıkladı.
Hazar Ergüçlü, oyunculuğu meslek olarak seçmeden önce bir psikologdan aldığı tavsiyeyle tiyatroya ilgi duymaya başladığını belirtti. “Tiyatro düşünmez misin?” sorusu, onun kariyerini ciddiye almasına vesile olmuş. "Bu iş zorlamayla yapılmaz. ‘Parası çok güzel, idare ederim’ diyemem. İçimden bir şey gelmezse hiçbir şey gösteremem" diyen Ergüçlü, oyunculuğun sadece duygusal bir bağla yapılabileceğine olan inancını dile getirdi.
Ergüçlü, canlandırdığı karakterlerle kurduğu ilişkiyi "Bir şekilde fark etmeden meydan okumak benim doğam haline gelmiş" sözleriyle özetledi. Bu süreçlerin bazen yorucu olabildiğini belirten ünlü oyuncu, hem fiziksel hem de psikolojik olarak zorlu geçen dönemlerin, oyunculuk kariyerinin bir parçası olduğunu ifade etti.
İlk yıllarında, uzun set saatleri ve bekleme süreçleri nedeniyle zorlandığını belirten Hazar Ergüçlü, setlerdeki hiyerarşi nedeniyle değersiz hissettiği anlar olduğunu da itiraf etti. Ancak zamanla bakış açısının değiştiğini ve moralinin bozulmadan, oyunculuğa olan tutkusunu sürdürdüğünü vurguladı. “Aldığımız parayı beklemek için alıyoruz zaten. Oyunculuğu bana para vermeseler de yaparım. Bu benim doğam,” diyerek mesleğine olan bağlılığını gösterdi.
Ergüçlü, tiyatro sahnesinde yaşadığı deneyimlerin onu çok daha güçlü bir insan haline getirdiğini ifade etti: “Sahnede yapayalnızsın. Kaçacak yer yok. Rezil olmaktan korkmamayı sahnede öğrendim." Bu cesaret, onu daha özgüvenli ve rahat bir oyuncu haline getirdi.