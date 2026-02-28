Hazar Ergüçlü'den oyunculuk itirafı: "Meydan okumak benim doğamda var"

İlk yıllarında, uzun set saatleri ve bekleme süreçleri nedeniyle zorlandığını belirten Hazar Ergüçlü, setlerdeki hiyerarşi nedeniyle değersiz hissettiği anlar olduğunu da itiraf etti. Ancak zamanla bakış açısının değiştiğini ve moralinin bozulmadan, oyunculuğa olan tutkusunu sürdürdüğünü vurguladı. “Aldığımız parayı beklemek için alıyoruz zaten. Oyunculuğu bana para vermeseler de yaparım. Bu benim doğam,” diyerek mesleğine olan bağlılığını gösterdi.