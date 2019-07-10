Hazar Ergüçlü yeni saç rengiyle olay oldu! Tanımakta zorluk çeken takipçileri şoka uğradı
Son olarak Hakan: Muhafız dizisinde yer alan Hazar Ergüçlü, ünlülerin kuaförü olarak bilinen Önder Tiryaki'ye yaptırdığı yeni imajıyla herkesi şok etti. Ergüçlü'nün yeni imajı birçok kişi tarafından beğenilmedi, eleştiri yağmuruna tutuldu.
Netflix'in ilk Türk yapımı dizisi Hakan: Muhafız'da yer alan Hazar Ergüçlü, öyle bir imaj değişikliğine gitti ki gören herkesi şoke etti. Esmer saçlarıyla bildiğimiz Ergüçlü, yeni saç rengini sarı yaptığını sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımla duyurunca olay oldu.
Ünlülerin kuaförü olarak tanınan Önder Tiryaki ile Instagram'ın hikaye bölümünden fotoğraf paylaşan Hazar Ergüçlü'nün sarı saçlı herkesi şaşırttı. Takipçilerini şoka uğratan Ergüçlü, sonrasında da Instagram'a attığı fotoğraf ile eleştirilerin hedefi oldu.
Hazar Ergüçlü'nün Instagram'a attığı bu fotoğrafa düştüğü ''İnanılmaz'' notu takipçilerinden tek not alan kısım oldu. Ergüçlü'nün sarı saçlı halini gören herkes inanamadı. Sosyal medyada yeni imajı ile olay olan Ergüçlü, eleştiri yağmuruna tutuldu.
Sosyal medya takipçilerinin tanımakta zorluk çektiği Hazar Ergüçlü'nün yeni imajına gelen yorumlar hiç iç açıcı olmadı.