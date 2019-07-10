Hazar Ergüçlü yeni saç rengiyle olay oldu! Tanımakta zorluk çeken takipçileri şoka uğradı

Netflix'in ilk Türk yapımı dizisi Hakan: Muhafız'da yer alan Hazar Ergüçlü, öyle bir imaj değişikliğine gitti ki gören herkesi şoke etti. Esmer saçlarıyla bildiğimiz Ergüçlü, yeni saç rengini sarı yaptığını sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımla duyurunca olay oldu.