Hazar Ergüçlü yeni aşka yelken açtı! Onur Ünlü'yü çabuk unuttu işte yeni sevgilisi...
Kendisinden 21 yaş büyük yönetmen Onur Ünlü ile yaklaşık beş yıllık ilişkisi geçtiğimiz aralık ayında sona eren Hazar Ergüçlü, ünlü yönetmeni çabuk unuttu. Kalbini yeni bir aşka açan güzel oyuncu, müzisyen sevgilisi ile Asmalı Mescit'te romantik bir akşam yemeğinin ardından el ele mekandan ayrıldı. İşte detaylar...
Güzel oyuncu Hazar Ergüçlü, Serenay Sarıkaya ile başrolünü paylaştığı Medcezir dizisinde Eylül karakteriyle şöhreti yakalamıştı. Ardından Kuzey Güney adlı dizide canlandırdığı Simay rolüyle popülerliğini arttıran Hazar Ergüçlü, kendisinden 19 yaş büyük yönetmen Onur Ünlü ile uzun süredir aşk yaşıyordu.
Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü ile yönetmen Onur Ünlü, geçtiğimiz aylarda beş yıllık ilişkilerine noktayı koymuştu. Bu ayrılığın nedeninin ise fikir ayrılıkları olduğu konuşulmuştu.
Onur 19 yaş büyüktü
Kendisinden 19 yaş büyük sevgilisinden ayrılan Hazar Ergüçlü, eski aşkını çabuk unuttu. Onur Ünlü'den ayrılan oyuncu, yeni sevgili yaptı. Ergüçlü, müzisyen Kutay Soyocak ile yeni bir birlikteliğe başladı.
Ünlü çift önceki akşam Asmalı Cavit adlı mekânda baş başa Yemek yedi. Gece boyunca romantik anlar yaşayan çift, çevredekilerin meraklı bakışlarına aldırış etmedi. Yemeğin ardından sevgililer mekândan el ele ayrıldı.
Bu kareyi çiftin dostları Mesut Adlin paylaştı.