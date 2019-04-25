Hazar Ergüçlü yazı erken getirdi! Bikinili fotoğrafı olay oldu
Hakan Muhafız'ın 'Zeynep'i Hazar Ergüçlü, sosyal medya hesabından bikinili poz paylaştı. Düzün fiziğiyle takipçilerinden beğeni topladı.
Netflix'in izlenme rekoru kıran Türk yapımı dizisi 'Muhafız'da Çağatay Ulusoy'la başrolü paylaşan Kıbrıs doğumlu Hazar Ergüçlü, instagram hesabı üzerinden paylaştığı fotoğrafla yazı erken getirdi.
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Yönetmen sevgilisi Onur Ünlü ile doludizgin aşklarına devam eden Ergüçlü, oyuncu arkadaşı Dilan Deniz Çiçek'le Antalya'da tatil yapıyor.
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Antalya Belek'te sezonu açan güzel oyuncu, mayolu fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.
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İşte Hazar Ergüçlü'nün o paylaşımı...
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