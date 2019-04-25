Hazar Ergüçlü yazı erken getirdi! Bikinili fotoğrafı olay oldu

Hazar Ergüçlü yazı erken getirdi! Bikinili fotoğrafı olay oldu

Hakan Muhafız'ın 'Zeynep'i Hazar Ergüçlü, sosyal medya hesabından bikinili poz paylaştı. Düzün fiziğiyle takipçilerinden beğeni topladı.

Hazar Ergüçlü yazı erken getirdi! Bikinili fotoğrafı olay oldu - Sayfa 1

Netflix'in izlenme rekoru kıran Türk yapımı dizisi 'Muhafız'da Çağatay Ulusoy'la başrolü paylaşan Kıbrıs doğumlu Hazar Ergüçlü, instagram hesabı üzerinden paylaştığı fotoğrafla yazı erken getirdi. 

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Hazar Ergüçlü yazı erken getirdi! Bikinili fotoğrafı olay oldu - Sayfa 2

Yönetmen sevgilisi Onur Ünlü ile doludizgin aşklarına devam eden Ergüçlü, oyuncu arkadaşı Dilan Deniz Çiçek'le Antalya'da tatil yapıyor.

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Hazar Ergüçlü yazı erken getirdi! Bikinili fotoğrafı olay oldu - Sayfa 3

Antalya Belek'te sezonu açan güzel oyuncu, mayolu fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

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Hazar Ergüçlü yazı erken getirdi! Bikinili fotoğrafı olay oldu - Sayfa 4

İşte Hazar Ergüçlü'nün o paylaşımı...

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