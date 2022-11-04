Hazar Ergüçlü transparan giydi ''Eşim daha açığını giymemi isterdi'' dedi

Hazar Ergüçlü bu soruya açık açık yanıt verdi ve şunları söyledi.

"Beni aksine Onur yüreklendiriyor böyle transparan kıyafetleri giymem için. Ben bazen çekiniyorum fazla mı açık acaba diyorum o da 'Hayır bence giymelisin' diye beni yüreklendirdiği oluyor."