Hazar Ergüçlü transparan giydi ''Eşim daha açığını giymemi isterdi'' dedi
Hazar Ergüçlü, Netflix’in gecesine transparan dantel elbisesi ile geldi, tüm dikkatleri üzerine topladı. Oyuncuya yaş farkıyla sık sık gündeme geldiği eşi Onur Ünlü soruldu. Kıyafeti üzerinden örnek verip, her zaman kendisini cesaretlendirdiğini söyleyen Ergüçlü, "Daha açığını giydirdiği olabilir" dedi.
Netflix’in etkinlik gecesine katılan ünlülerin kıyafetleri günün en çok konuşulan olayları arasına girdi. Beren Saat'in kıyafetinden sonra, geceye iddialı gelen isimlerden biri de Hazar Ergüçlü oldu.
Geceye katılan ünlü oyunculardan Hazar Ergüçlü siyah transparan altına sütyen ve iç çamaşırını andıran mini şort giydi. Güzel oyuncuya cesur tarzına dair sevgilisi Onur Ünlü'nün ne dediği soruldu.
Hazar Ergüçlü bu soruya açık açık yanıt verdi ve şunları söyledi.
"Beni aksine Onur yüreklendiriyor böyle transparan kıyafetleri giymem için. Ben bazen çekiniyorum fazla mı açık acaba diyorum o da 'Hayır bence giymelisin' diye beni yüreklendirdiği oluyor."
Hazar Ergüçlü ayrıca "Sizi yönlendirerek kıyafet değiştirtmiş olabilir mi?" sorusuna ise "Daha açığını giydirtmiş olabilir. Bu ayıp bir şey değil ki genç kadınlarız istediğimiz diyebiliriz" yanıtını verdi.