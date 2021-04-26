Hazar Ergüçlü tepki çekince anında sildi sözde soykırım paylaşımı skandal!
Alev Alev dizisinde rol alan Hazar Ergüçlü'nün 1915 Ermeni olayları hakkında yaptığı paylaşıma tepkiler çığ gibi... Ergüçlü paylaşımını silmek zorunda kaldı.
Yönetmen Onur Ünlü ile aralarındaki yaş farkına rağmen aşk yaşaması ve Show TV'de yer alan Alev Alev dizisinde rol almasıyla adından söz ettiren Hazar Ergüçlü, skandal bir paylaşım yaptı.
Amerika başkanı Biden'ın sözde soykırım için kullandığı ifadelere tepkiler yağarken ünlü isim herkesi şaşırttı. 1915 Ermeni olaylarıyla ilgili yaptığı paylaşımı nedeniyle kısa sürede tepki alan oyuncu, daha sonra yazısını sildi.
Ergüçlü, "Bazı yaralar zamanla iyileşmez. 24 Nisan 1915" yazısını, Instagram'dan yayımladı.
Hazar Ergüçlü'nün bu mesajını görenler bir hayli şaşırırken tepkilerini de ortaya koyunca Ergüçlü, Twitter'da en çok konuşulanlar arasında yerini aldı.