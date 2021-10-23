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Hazar Ergüçlü sevişme sahnesinin ardından çırılçıplak banyo yaptı! İşte Saklı'dan ilk teaser

Hazar Ergüçlü sevişme sahnesinin ardından çırılçıplak banyo yaptı! İşte Saklı'dan ilk teaser

Blu Tv yayınplatformunda yayınlanmasını bekleyen Saklı adlı dizinin başrolü Hazar Ergüçlü'nün sevişme sahnesinin ardından bu kez çıplak görüntüleri sosyal medyaya damga vurdu!

Hazar Ergüçlü sevişme sahnesinin ardından çırılçıplak banyo yaptı! İşte Saklı'dan ilk teaser

' The Affair' uyarlaması 'Saklı' dizisi, kısa süre sonra Blu Tv'de izleyicilerinin karşısına çıkacak. Dizinin ikinci tanıtımı da yayınlandı. Fragmanda başrol oyuncusu Hazar Ergüçlü'nün çırılçıplak duş aldığı sahne, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

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Hazar Ergüçlü sevişme sahnesinin ardından çırılçıplak banyo yaptı! İşte Saklı'dan ilk teaser

BluTV'de ekrana gelecek Saklı dizisinin yeni bölümünün ikinci fragmanı da yayınlandı. 

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Hazar Ergüçlü sevişme sahnesinin ardından çırılçıplak banyo yaptı! İşte Saklı'dan ilk teaser

Önceki fragmanda sevişme sahneleri çok konuşulan Ergüçlü'nün bu sefer de çıplak görüntüleri sosyal medyada olay oldu.

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Hazar Ergüçlü sevişme sahnesinin ardından çırılçıplak banyo yaptı! İşte Saklı'dan ilk teaser

Blutv'nin iddialı yapımları arasında yer alan Saklı dizisi kısa süre sonra başlayacak.  Dizinin fragmanı da yayınlandı. 

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