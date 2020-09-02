Hazar Ergüçlü reklam filminden parayı buldu! Bakın parasını neye harcadı
Son zamanlarda sıkça magazin gündemine gelen Hazar Ergüçlü bu seferde reklam filminden aldığı ücretle gündeme geldi.
Netflix'in ilk Türk dizisi olan Hakan Muhafız'da rol alan Hazar Ergüçlü son zamanlarda sıkça adından söz ettirmektedir. Güzel oyuncu geçen gün Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı.
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Arkadaşıyla bir mekanda yemek yiyen oyuncu, görüntülendiğini anlayınca morali bozuldu.
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28 yaşındaki Hazar Ergüçlü geçtiğimiz günlerde 500 bin TL'ye bir spor markasıyla anlaşma yapmasıyla gündem gelmişti.
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Basın mensupları tarafından görüntülendiğini gören Ergüçlü şoförünü arayarak bulunduğu yeri tarif etti. Lüks aracının gelmesinin ardından genç oyuncu, evinin yolunu tuttu.
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