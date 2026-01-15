Hazar Ergüçlü ödül gecesi tarzı ile olay yarattı! Karelerine beğeni yağdı

Yılmaz Erdoğan'ın senaryosunu kaleme aldığı İnci Taneleri, reyting rekorları kıran bölümleriyle izleyicileri ekrana kilitlemişti. Ancak dizi, yaklaşık sekiz aylık bir ara verdi ve Kanal D yayın akışında yer almadı. Son gelişmelere göre, yeni sezonun 29 Ocak Perşembe günü başlaması bekleniyor.