Hazar Ergüçlü ödül gecesi tarzı ile olay yarattı! Karelerine beğeni yağdı
İnci Taneleri dizisinde canlardırdığı Dilber karakteri ve dans performansı ile konuşulan Hazar Ergüçlü ödül gecesinde ortaya çıktı. Sevilen oyuncu ilk olarak Med Cezir dizisi ile milyonların tanıdığı bir isim haline gelmişti. Şimdilerde Yılmaz Erdoğan'ın dizisinde rol almaya devam ediyor.
Kanal D'nin fenomen dizisi İnci Taneleri'nin yıldızı Hazar Ergüçlü, ELLE Style Awards 2026 ödül töreninde siyah süper mini elbisesiyle adeta büyüledi. Uzun bir aranın ardından ekrana dönecek dizinin hayranları, Ergüçlü'nün cesur pozlarını sosyal medyada büyük ilgiyle karşıladı. İşte detaylar...
Yılmaz Erdoğan'ın senaryosunu kaleme aldığı İnci Taneleri, reyting rekorları kıran bölümleriyle izleyicileri ekrana kilitlemişti. Ancak dizi, yaklaşık sekiz aylık bir ara verdi ve Kanal D yayın akışında yer almadı. Son gelişmelere göre, yeni sezonun 29 Ocak Perşembe günü başlaması bekleniyor.
Bu haber, Hazar Ergüçlü hayranlarını daha da heyecanlandırdı, zira oyuncunun Dilber karakteri dizinin en ikonik unsurlarından biri haline gelmişti.