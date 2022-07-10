Hazar Ergüçlü bikinili paylaşımı ile sosyal medyayı ikiye böldü! "Hiç giymeseydin"
Alev Alev dizisinin final yapması ile kendisini tatile atan Hazar Ergüçlü tatil pozları ile tepki topladı. Kendisinden 21 yaş büyük sevgilisi Onur Ünlü'ye poz veren güzel oyuncu sosyal medyayı ikiye böldü.
Show TV ekranlarında yayınlanan başrollerinin Demet Evgar, Dilan Çiçek Deniz ve Hazar Ergüçlü'nün oynadığı Alev Alev dizisinin final yapması ile birlikte Ergüçlü kendisini tatile attı.
Kendisinden 21 yaş büyük olan 49 yaşındaki senarist sevgilisi Onur Ünlü ile tatile çıkan Hazar Ergüçlü tatil paylaşımı ile İnstagram'ı ikiye böldü.
Kariyerine kısa bir mola veren ve şu sıralar sosyal medyaya yoğunlaşan Ergüçlü, yine cesur karelerini Instagram üzerinden yayınladı.
Mini bikinisi ile boy boy poz veren Ergüçlü, hem beğenildi hem de eleştirildi. Çoğu hayranı oyuncuyu yorum yağmuruna tuttu.