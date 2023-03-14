Hazal Türesan'a dolandırıcı şoku! Ünlü oyuncu 100 bin TL kredi çekti, mahkemede her şeyi anlattı!

Oyuncu Hazal Türesan, 1 Temmuz 2022 tarihinde, kendisini bankacı olarak tanıtan şüpheli tarafından telefonla aranarak, vefat eden babasının 100 bin TL sigorta borcu olduğu söylendi. Türesan, bu görüşme sonrası bankadan 100 bin TL kredi çekerek, kendisine verilen IBAN numarasına parayı yatırdı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Türesan, savcılığa suç duyurusunda bulundu.