Hazal Tektaş'ın son mesajları ortaya çıktı! Göz göre göre ölüme gitmiş
İSTANBUL Esenler'de yol artasında katledilen 19 yaşındaki Hazal Tektaş'ın, Mehmet Ali Atış tarafından defalarca tehdit edildiği ortaya çıktı. Hazal'ın arkadaşı Beste T., katilin bir süre önce Hazal'ı zorla alıkoyduğunu açıklayıp Hazal'ın mesalarını yayınladı.
Esenler Otoğarı yolunda katledilen Hazal Tektaş'ın, Mehmet Ali Atış tarafından defalarca tehdit edildiği ortaya çıktı. Hazal'ın cinayete kurban gitmesinin ardından yakın arkadaşı Beste T., Hazal'ın ölümünden bir süre önce katil zanlısı tarafından alıkonulduğunu ve arkadaşının kendisine attığı mesajları gösterdi. İşte Türkiye'nin konuştuğu Hazal Tektaş cinayetiyle ilgili son dakika gelişmeleri....
19 yaşında cinayete kurban giden Hazal Tektaş'ın yakın arkadaşı Beste T., genç kadının ölümünün ardından konuştu. Beste T. arkadaşının uzunca bir süredir tehdit edildiğini ifade ederken 18 yaşındaki Mehmet Ali Atış'ın Hazal'ı, cinayetten önce bir yerde alıkoyduğunu belirten mesajları ortaya çıkarttı.
'Seni seviyorum benim olacaksın'
Katil Akış'ın Hazal'a sürekli 'Seni unutamıyorum, benim olacaksın' dediği Hazal'ın a karşılığında 'Ben seni sevmiyorum, peşimi bırak' diyerek tepkiler verdiği ortaya çıktı.
Defalarca tehdit etti: O çocuk yine geldi!
Hazal Tektaş'ın arkadaşının gün yüzüne çıkarttığı mesajlarda, genç kızın "O çocuk (Mehmet) vardı ya, yine geldi. Silahla beni alıp götürdü, bir yere kilitledi. Polise haber verdim, yakalandı" mesajını attığı görüldü.