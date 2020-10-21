Hazal Tektaş'ın son mesajları ortaya çıktı! Göz göre göre ölüme gitmiş

Defalarca tehdit etti: O çocuk yine geldi!

Hazal Tektaş'ın arkadaşının gün yüzüne çıkarttığı mesajlarda, genç kızın "O çocuk (Mehmet) vardı ya, yine geldi. Silahla beni alıp götürdü, bir yere kilitledi. Polise haber verdim, yakalandı" mesajını attığı görüldü.