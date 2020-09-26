Hazal Kaya'nın 'kilolu başrol' sözlerine Demet Akbağ'dan yanıt gençlik sırrını da anlattı

Demet Akbağ, estetik ve botokslu oyuncularla ilgili dillendirilen, "Rol yapamıyorlar" sözleriyle ilgili konuştu:

"Mimikleri yok edecek kadar, sizi bambaşka bir insan haline getirecek kadar değil. Mesela 'Benim çenem yoktu buraya çene kondurdum' deyince başka bir insan oluyorsun.''