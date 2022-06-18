Hazal Kaya'nın 16 yaşında oynadığı diziyi duyunca inanamayacaksınız!
Aşk-ı Memnu dizisi ile tanıdığımız güzel ve başarılı oyuncu Hazal Kaya son dönemde yaptığı açıklamlarla gündemde. İşte oyunculuk kariyerine 16 yaşında başlayan şimdilerde 30 yaşında olan Hazal Kaya'nın 2006'da oynadığı dizi...
Son dönemde yaptığı açıklamalarla gündemde olan Güzel ve başarılı oyuncu Hazal Kaya, Aşk-ı Memnu ve Adını Feriha koydum dizileri ile ün kazanmıştı.
2006 yılında oyunculuğa başlayan Hazal Kaya en son Netflix'de Pera Palace'da Gece Yarısı dizisinde Peride ve Gazeteci Esra rolüne hayat vermişti.
Kendisi gibi oyuncu ve müzisyen Ali Atay ile 2019 yılında evlenen Hazal Kaya'nın Fikret Ali adında bir de oğlu var.
Aşk-ı Memnu, Sıla, Adını Feriha Koydum, Genco, Behzat Ç. dizileri ile ekranlarda gördüğümüz Hazal Kaya 16 yaşındayken oynadığı Acemi Cadı dizisinde de oynadı.