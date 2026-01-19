Hazal Kaya'dan Meryem Uzerli paylaşımı! "Yaşlan be kadın"

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Joy Awards 2026, bu yıl da görkemli anlara sahne oldu. Birçok ülkeden ünlü isimlerin katıldığı prestijli törende Türkiye'den Tuba Büyüküstün, Hazal Kaya, Meryem Uzerli, Halit Ergenç, Hande Erçel ve Barış Arduç gibi ünlü isim yer aldı. Lavanta rengi halıda yürüyen Türk oyuncular, şıklıklarıyla gecenin en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı.