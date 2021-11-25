Hazal Kaya'dan 'küfür' çıkışı: Sadece kadınlar ve LGBT'ler edebilsin, erkekler kullanmasın

"Zira bu küfürler bizim uzuvlarımız ve varoluşumuzla ilgili"

Kaya, "Biz birbirimize bu küfürleri edebilelim, siz erkekler etmeyin abi! Zira bu küfürler bizim uzuvlarımız ve varoluşumuzla ilgili. Bu yüzden biz edelim siz etmeyin" sözleriyle polemik yarattı.