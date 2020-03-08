Hazal Kaya'dan kadın erkek ayrımcılığı sözleri olay oldu! 'Söke söke aldım'
Ünlü oyuncu Hazal Kaya, bugün verdiği bir röportajda çok özel açıklamalar, itiraflarda bulundu. Kaya, setlerde takoz kullanmadan, kadınlar gününe dair birçok konuda samimi söyleşi gerçekleştirdi.
Geçtiğimiz yıl oyuncu Ali Atay ile dünyaevine giren ünlü oyuncu Hazal Kaya'nın Fikret Ali adında bir çocukları oldu. Kaya, bugün Hürriyet'ten Hakan Gence'ye röportaj verdi. Birçok konuda samimi açıklamalarda bulunan güzel oyuncu, özel hayatından, kadınlar gününe kadar pek çok konuda soruya cevap verdi.
"Ben o hakkı söke söke aldım": Hakan Gence'nin sorduğu "Erkek oyuncular kadın oyunculardan daha mı çok kazanıyor" soruya Hazal Kaya, "Dünyanın her yerinde kadınlar ve erkekler arasında ücret eşitsizliği olduğunu belirterek "Ama benim partnerlerim benden çok kazanmıyor, söke söke o eşitliği aldım" dedi.
"Bu şartlar altında özgürlükten bahsedebilir miyiz?": Kadın erkek özgürlüğüne değinen ünlü oyuncu, erkeklerin aksine benim özgürlüklerim tartışmaya açık. Ne yapacağımdan nasıl yapacağıma, ne giyeceğimden nereye-nasıl gideceğime, nerede konuşup nerede susacağıma ve hatta nerede güleceğime kadar belirlemek isteyen bir sistemle karşı karşıyayım.
Aynı sistem nasıl görünmem gerektiğine dair de filtreler üretiyor. Döve döve ‘olunması gereken kadın’ kalıbına sokarken dışında kalanları farklılığından vurmaya çalışıyor. Bu şartlar altında özgürlükten bahsedebilir miyiz?" cümlelerini kullandı.