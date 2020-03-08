Hazal Kaya'dan kadın erkek ayrımcılığı sözleri olay oldu! 'Söke söke aldım'

"Ben o hakkı söke söke aldım": Hakan Gence'nin sorduğu "Erkek oyuncular kadın oyunculardan daha mı çok kazanıyor" soruya Hazal Kaya, "Dünyanın her yerinde kadınlar ve erkekler arasında ücret eşitsizliği olduğunu belirterek "Ama benim partnerlerim benden çok kazanmıyor, söke söke o eşitliği aldım" dedi.