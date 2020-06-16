Hazal Kaya ve Burak Deniz atışması Instagram'a damga vurdu! Olay pozlar
FOX TV Bizim Hikaye dizisinin iki başrolü Hazal Kaya ve Burak Deniz, sosyal medya hesapları üzerinden atıştı, ikilinin küs olduğu söylentileri de yayılmıştı.
Geçtiğimiz sezonlarda FOX TV ekranlarında yabancı dizi ''Shameless''tan uyarlama olan Bizim Hikaye dizisinde Hazal Kaya ve Burak Deniz beraber rol aldı. İkilinin, dizinin finaline doğru küs olduğu iddiaları aldı başını gitti.
Hatta Hazal Kaya, YouTube'da katıldığı bir canlı yayında Burak Deniz ile rol aldığı zamanlarda küçük olduklarını bu yüzden bazı anlaşmazlıklar yaşadıklarını dile getirdi. Son olarak ise Kaya ve Deniz'in Instagram'da birbirleriyle atışmaları küslük iddialarını ortadan kaldırdı.
Sosyal medya hesabı Instagram'da Hazal Kaya, paylaştığı fotoğrafla hem güldürdü hem de küslük haberlerini yalanladı. Başarılı oyuncu, dizinin yayımlandığı dönemde kendi yüzünü bir uygulamayla erkek yüzü yapan Burak Deniz’in montajlı Whatsapp profili fotoğrafını paylaştı.
Bu durumu hikayesinde paylaşan Kaya, "Her rol arkadaşıyla anlaşamıyor haberi çıktığında bunu hatırlayın tamam mı?" mesajını paylaştı.