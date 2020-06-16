Hazal Kaya ve Burak Deniz atışması Instagram'a damga vurdu! Olay pozlar

Hatta Hazal Kaya, YouTube'da katıldığı bir canlı yayında Burak Deniz ile rol aldığı zamanlarda küçük olduklarını bu yüzden bazı anlaşmazlıklar yaşadıklarını dile getirdi. Son olarak ise Kaya ve Deniz'in Instagram'da birbirleriyle atışmaları küslük iddialarını ortadan kaldırdı.