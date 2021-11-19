Hazal Kaya ve Ali Atay oğulları Fikret'in 2. yaş gününü kutladı
Hazal Kaya-Ali Atay çifti, oğulları Fikret Ali'nin doğum günü için sürpriz bir kutlama organize etti.
Partide eşi ve oğluyla objektif karşısına geçen ünlü oyuncu, "Dikkat, Fiko 2 yaşına giriyor! İyi ki doğdun kalbim..." ifadelerini kullandı.
2019'da oğlunu dünyaya getiren Hazal Kaya da daha önce, "Planlı mı oldu?" sorusuna, "Çok istiyorduk. Vertigo diye hastaneye gittim, hamile olduğumu öğrendim." şeklinde yanıt vermişti.
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA)’nın Türkiye ofisine ait instagram hesabında canlı yayına katılan Kaya, ses getiren açıklamalarda da bulunmuştu. Kadınlara uygulanan psikolojik şiddeti eleştiren Kaya, şu ifadeleri kullanmıştı:
Doğurmak istemeyebilirdim. Bu beni daha az kadın yapmazdı. Anne olmak istemeyen kadınları daha az kadın yapmıyor. Anneliğin kutsanmasından çok rahatsız oluyorum. Bunun da kadınlara bir baskının yolu olduğunu düşünüyorum. Dünyada herhangi bir canlıya karşılıksız emek veren herkes benim için annedir.