Hazal Kaya Tuba Büyüküstün'e destek çıktı yapılan haber apar topar kaldırıldı
Önceki gün Paris'ten satın aldığı ev nedeniyle hakkında yapılan "Tuba Büyüküstün bu parayı nereden kazandı?" haberlerine ünlü oyuncunun meslektaşından sert bir tepki geldi.
Son olarak Umut Evirgen ile olan ilişkisiyle adını sıklıkla duyuran ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün hakkında geçtiğimiz gün ‘Bu parayı nereden kazandı?’ başlıklı bir haber yayımlanmıştı. Hazal Kaya, bu habere içerlenerek Twitter’dan oldukça sert bir tepki gösterdi.
Haberi görünce adeta çılgına dönen Kaya, ‘Bu ne terbiyesizlik’ diyerek şu paylaşımları yaptı: Ne münasebet böyle bir haber yapabiliyorsunuz? Senelerdir alnının teriyle hepimizin gözü önünde çalışıp para kazanan, görünen o ki doğru yatırımlar yapan genç bir kadın. Erkekler araba alınca yeni oyuncağı diye nitelendirirsiniz? Hayırdır?
Dilinizi,üslubunuzu düzeltmek zorundasınız. Uyguladığınız şiddetin farkına varmak zorundasınız. Medya olarak kullandığınız dilin nelere sebep olabileceği günlerdir yazılıp çiziliyor. Bilmiyorsanız okuyup öğrenmek zorundasınız! Bu sizin işiniz!
Hazal Kaya’nın bu paylaşımlarının büyük destek görmesi üzerine haberi yapan magazin sayfası, apar topar paylaşımını silmek durumunda kaldı.