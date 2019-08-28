Hazal Kaya Tuba Büyüküstün'e destek çıktı yapılan haber apar topar kaldırıldı

Haberi görünce adeta çılgına dönen Kaya, ‘Bu ne terbiyesizlik’ diyerek şu paylaşımları yaptı: Ne münasebet böyle bir haber yapabiliyorsunuz? Senelerdir alnının teriyle hepimizin gözü önünde çalışıp para kazanan, görünen o ki doğru yatırımlar yapan genç bir kadın. Erkekler araba alınca yeni oyuncağı diye nitelendirirsiniz? Hayırdır?