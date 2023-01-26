Hazal Kaya takipçisiyle kavgaya tutuştu! 'Sen kimsin' lafını görünce patladı
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Hazal Kaya, kendisine gelen "Sen kimsin acaba? Sanırsın Elizabeth Taylor" eleştirisine sessiz kalamadı. Ünlü oyuncu, sosyal medyadan takipçisiyle adeta kavga etti. Takipçisine 'beybi sakin' diyen Hazal Kaya kendisi patladı...
Dijital platformlarda yayınlanan projelere ağırlık veren Hazal Kaya, Türk dizilerini izlemediğini söyleyince tepki çekti.
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Oyuncu, Düvenci'nin, "İzlediğin Türk dizisi var mı?" sorusuna, "Türk dizisi? Yok. Selahattin Paşalı için Ömer'e baktım" yanıtını verdi.
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Kaya'nın bu cevabı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken tepkiler de beraberinde geldi.
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"Sen kimsin acaba?..."
Kaya'ya tepki gösteren bir Twitter kullanıcısı, "Sen kimsin acaba? Küçümsediğin şeyin parçası olarak bu millet sana para kazandırıyor! Bıktık artık bu nankörlerden.
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