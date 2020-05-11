Hazal Kaya oğlu Fikret Ali'nin yüzünü ilk kez gösterdi! Anneler Günü'ne özel bir ilk

Dün paylaştığı kare ile bu kuralı bozan güzel oyuncu, paylaşımına, "Anca yetiştik anneler gününe,malum bebek bakımı zor. Bugün benim bir insan yavrusuna annelik yaparken kutladığım ilk anneler günüm, pek güzelmiş böylesi de. Herhangi bir canlıya karşılıksız bir sevgiyle emek veren, doyuran,büyüten bütün kadınların Anneler Günü'nü kutlarım." yazısıyla paylaştı.