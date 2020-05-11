Hazal Kaya oğlu Fikret Ali'nin yüzünü ilk kez gösterdi! Anneler Günü'ne özel bir ilk
2019 yılının Şubat ayında oyuncu Ali Atay ile dünyaevine giren Hazal Kaya, geçtiğimiz Kasım ayında bebeği Fikret Ali'yi kucağına almıştı. Kaya, oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi.
Beş senedir birlikte olduğu oyuncu Ali Atay ile 2019'da hayatını birleştiren ve mutlu bir evlilik sürdüren Hazal Kaya, geçtiğimiz Kasım ayında oğlu Fikret Ali'yi kucağına aldı. Kaya, bugüne kadar oğlunun yüzünü sosyal medya hesabından göstermezken, dün yaptığı paylaşımla bu kuralı bozdu.
Dün paylaştığı kare ile bu kuralı bozan güzel oyuncu, paylaşımına, "Anca yetiştik anneler gününe,malum bebek bakımı zor. Bugün benim bir insan yavrusuna annelik yaparken kutladığım ilk anneler günüm, pek güzelmiş böylesi de. Herhangi bir canlıya karşılıksız bir sevgiyle emek veren, doyuran,büyüten bütün kadınların Anneler Günü'nü kutlarım." yazısıyla paylaştı.
Ünlü oyuncunun paylaşımına kısa sürede 1 milyona yakın beğeni gelirken, takipçileri minik Fikret Ali'nin tıpkı babası Ali Atay'a benzediğini söyleyerek, yorum yağdırdılar.
Hazal Kaya, geçtiğimiz günlerde katıldığı özel bir derginin Instagram canlı yayınında hamilelik sürecinde psikolojik şiddet gördüğünü ve bunu da en çok hem cinslerinin gerçekleştirdiğini itiraf etmişti.