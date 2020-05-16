Hazal Kaya Instagram canlı yayında açıklamalarıyla Twitter'da TT oldu
Taze anne Hazal Kaya, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA)’nın Türkiye ofisine ait Instagram hesabında yaptığı açıklamalarla Twitter'da TT haline geldi.
Hazal Kaya ile Ali Atay, mutlu süren evliliklerini geçen kasımda bir bebekle taçlandırmıştı. Ünlü çift, ilk oğulları Fikret Ali'yi geçtiğimiz yıl Kasım ayında kucaklarına almıştı. Zaman zaman oğlu Ali ile sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşım yapan Kaya, sosyal medyanın gündemi haline de geliyor.
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Son olarak Kaya, bir Instagram canlı yayınında söyledikleri Twitter'da alkışları topladı ve TT (en çok konuşulanlar) listesine girdi.
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Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA)’nın Türkiye ofisine ait Instagram hesabında canlı yayına katılan Hazal Kaya, annelik üzerine şunları söyledi:
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"Doğurmak istemeyebilirdim. Bu beni daha az kadın yapmazdı. Anne olmak istemeyen kadınları daha az kadın yapmıyor.''
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