Hazal Kaya doğum yaptığı hastaneden adeta kaçtı oğlunun fotoğrafı ortaya çıkmıştı

4 yıllık birlikteliklerini geçtiğimiz şubat ayında nikah masasına taşıyan Hazal Kaya ve Ali Atay çifti, geçtiğimiz günlerde anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Hamileliği süresince herkesin ilgi odağı olan Kaya, doğumun ardından da herkes tarafından merak edildi.