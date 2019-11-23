Hazal Kaya doğum yaptığı hastaneden adeta kaçtı oğlunun fotoğrafı ortaya çıkmıştı
Geçtiğimiz günlerde anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayan Ali Atay ve Hazal Kaya, doğumun ardından hastaneden adeta kaçtı.
4 yıllık birlikteliklerini geçtiğimiz şubat ayında nikah masasına taşıyan Hazal Kaya ve Ali Atay çifti, geçtiğimiz günlerde anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Hamileliği süresince herkesin ilgi odağı olan Kaya, doğumun ardından da herkes tarafından merak edildi.
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Doğum için İstanbul Fulya'da bir özel hastaneyi tercih eden Hazal Kaya ve Ali Atay'ın bebekleri Fikret Ali, 2.68 kg, 46.5 cm doğdu. Doğumda Ali Atay eşi Hazal Kaya’yı yalnız bırakmadı.
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Doğum sonrası merak edilen Hazal Kaya, hastaneden yeni doğan bebeği ve eşi Ali Atay'la ayrılırken görüntülendi.
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Çift, dışarı çıkmadan önce araçlarını kapıya kadar yanaştırttı. Yanaşan araca hemen binen çift, hastaneden hızlıca ayrıldı.
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