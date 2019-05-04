Hazal Kaya çılgına döndü! Eşi Ali Atay'la ilgili yoruma çok sinirlendi
Hazal Kaya, Tribeca Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görülen eşi Ali Atay'ı sosyal medya hesabından tebrik etti. Tebrik mesajına gelen bir yorum Kaya'yı çok sinirlendi.
Ünlü oyuncular Hazal Kaya ve Ali Atay, Şubat ayında dünya evine girmişti. 3 aylık evli çift, geçtiğimiz gün Tribeca Film Festivali için ABD'ye gitti.
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Cenk Ertürk'ün yönetmen ve senaristliğini üstlendiği; Ali Atay, Hande Doğandemir ve Haluk Bilginer'in rol aldığı 'Nuh Tepesi' adlı Türk filmi, ABD'nin New York kentinde devam eden Tribeca Film Festivali'nden 2 ödülle döndü.
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Nuh Tepesi, 'En İyi Senaryo' ödülüne layık görülürken filmin oyuncularından Ali Atay da 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünün sahibi oldu.
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FOX ekranlarında yayınlanan Bizim Hikaye dizisinde başrol oynayan Hazal Kaya, eşinin başarısını Twitter üzerinden kutladı. Kutlama mesajına gelen bir yorum ise Kaya'yı çok sinirlendirdi.
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