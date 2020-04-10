Hazal Kaya Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ itiraflarıyla olay oldu

Anne olmaya çok hazır olduğunu dile getiren Hazal Kaya, annelik üzerine ise şunları söyledi:

''Ben anne olmaya çok hazırmışım. Doğdu kucağıma verdiler, ben profesyonelim sanki üçüncü çocuğu doğurmuşum gibi davranıyordum. Annemi ve eşim Ali’yi sakinleştiriyordum. Ben çok sevdim anneliği, daha çocuk yaparım, güzel bir şey çıktı.''