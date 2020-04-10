Hazal Kaya Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ itiraflarıyla olay oldu
YouTube'da yayımlanan İbrahim Selim ile Bu Gece programının konuğu olan Hazal Kaya, Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ itiraflarıyla dikkatleri üzerine çekti.
Ali Atay ile evliliğinin ardından hamileliği ile gündeme gelen taze anne Hazal Kaya, YouTube'da ilgiyle izlenen İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk oldu. Koronavirüs sebebiyle ayrı evlerde açılan canlı yayınla devam eden programa Hazal Kaya'nın itirafları damga vurdu.
Hamilelik döneminde pek fazla dışarı çıkamadığını dile getiren Hazal Kaya, koronavirüs nedeniyle evde kalmanın zor olmadığını şu sözlerle anlattı:
"Ben lohusalık nedeniyle 40 gün falan dışarı çıkmadığım için çok alışkın durumdayım evde kalmaya benim için çok şey değişmedi.''
''Doğumdan sonra bir ay falan dışarı çıkabildim, koronanın adı duyulduğunda eve kapattım kendimi yaklaşık 22, 23 gündür evdeyim. Ben şikayet etmiyorum bu süreçte, evde kalabilme lüksüne sahip olduğum için şükrediyorum sadece…''
Anne olmaya çok hazır olduğunu dile getiren Hazal Kaya, annelik üzerine ise şunları söyledi:
''Ben anne olmaya çok hazırmışım. Doğdu kucağıma verdiler, ben profesyonelim sanki üçüncü çocuğu doğurmuşum gibi davranıyordum. Annemi ve eşim Ali’yi sakinleştiriyordum. Ben çok sevdim anneliği, daha çocuk yaparım, güzel bir şey çıktı.''