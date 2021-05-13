Hazal Kaya Aşk-ı Memnu fotoğrafını Instagram'da 11 sene sonra itiraflarla beraber paylaştı
Şimdilerde yeni dizisi için sette bulunan Hazal Kaya, 11 sene öne çekilen Aşk-ı Memnu fotoğrafını Instagram'da paylaştı. Kaya, o dönem yaşadığı zorlukları da anlattı.
Televizyon ekranlarının efsane sayılan yapımları arasında yer alan, şimdilerde tekrar bölümleri dahi en çok izlenenler arasında bulunan Aşk-ı Memnu dizisinin üzerinden 11 sene geçti. Fakat dizi popülerliğinden hiçbir şey kaybetmedi.
Dizinin set fotoğrafçısı Şinasi Serçe, finalden 11 yıl sonra sette çekilen fotoğrafı Instagram'da paylaştı. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan fotoğrafa bir yorum da dizinin başrol oyuncusu Hazal Kaya'dan geldi.
Aşk-ı Memnu'nun Nihal'i Hazal Kaya da aynı fotoğrafı Instagram'dan paylaşarak şu notu yazdı:
"Dünden beri bu fotoğrafa bakıp duruyorum. Ufacıktım. Çok zor geliyordu bir sürü şey, keyfini çıkarabileceklerimin çoğunu kaçırdım galiba bu yüzden...''
''Neler öğrendim, çok zorlandım, yoruldum ama hep çok sevdim. Sadece fotoğraftaki şahanelikleri değil, oraya ait herkesi ve her şeyi.''