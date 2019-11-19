Hazal Kaya Ali Atay oğulları Fikret Ali'yi kucaklarına aldı İşte bebeklerinin ilk fotoğrafı
Hazal Kaya ve Ali Atay çifti, bebekleri Fikret Ali'yi kucaklarına aldı, Kaya, dün Fulya'da özel bir hastanede doğum yaptı.
Şubat ayında uzun bir süredir birlikte olan sevgilisi Ali Atay ile hayatını birleştiren Hazal Kaya, evliliğin üzerinden kısa bir süre geçmesinin ardından hamileliğini duyurmuş, hayranlarına müjdeli haberi vermişti.
Hamileliğini sosyal medyada duyurmasının ardından da bebeklerinin cinsiyetini ise bikinili hamilelik pozu ile "Onlar bizi çekmeden ben paylaşayım dedim. Tanıştırayım; Fikret Ali" notuyla duyuran Kaya, dün doğum yaptı.
Hazal Kaya ve Ali Atay çifti, doğum için İstanbul Fulya'da bir özel hastaneyi tercih etti ve bebekleri Fikret Ali, 2.68 kg, 46.5 cm doğdu. Doğumda Ali Atay eşi Hazal Kaya’yı yalnız bırakmadı.
Taze anne ve baba olan Hazal Kaya ile Ali Atay'dan ise henüz bir açıklama gelmese de Hazal Kaya'nın bebeğiyle ilk fotoğrafı ortaya çıktı.