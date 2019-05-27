Hazal Kaya Ali Atay ile yataktan paylaştı güzel oyuncu makyajsız şaşırttı

Bebeğimiz 11 haftalık oldu: Öte yandan Hazal Kaya, hamile olduğunu şu sözlerle duyurmuştu: "Açıklamaktan çok mutluluk duyuyorum ki; evet hamileyim. Bebeğimiz tam 11 haftalık oldu. İlk 2 ay bebek için hassas zamanlar olduğu için hak verirsiniz ki paylaşmak istemedik. Son kontrolümüz çok iyi geçti ve sevinçle mutluluğumuzu paylaşmak istedik"