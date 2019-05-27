Hazal Kaya Ali Atay ile yataktan paylaştı güzel oyuncu makyajsız şaşırttı
Şubat ayında evlenen Ali Atay ve Hazal Kaya çifti, haftasonunda mutlu aşk pozlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Yıllardır süren birlikteliklerini nihayet resmiyete dönüştüren Hazal Kaya ve Ali Atay çiftinden takipçilerini kıskandıracak bir paylaşım geldi. Kısa süre önce 11 haftalık hamile olduğunu açıklayan Kaya, 4 milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yatak pozlarını paylaştı.
Taze evli çiftin bu pozları fan sayfaları tarafından büyük ilgi görürken, Hazal Kaya'nın makyajsız hali dikkatlerden kaçmadı. Bizim Hikaye'nin final yapmasıyla doğacak çocuğuna vakit ayıran Hazal Kaya, makyajsız haliyle de takipçileri tarafından beğenildi.
Bebeğimiz 11 haftalık oldu: Öte yandan Hazal Kaya, hamile olduğunu şu sözlerle duyurmuştu: "Açıklamaktan çok mutluluk duyuyorum ki; evet hamileyim. Bebeğimiz tam 11 haftalık oldu. İlk 2 ay bebek için hassas zamanlar olduğu için hak verirsiniz ki paylaşmak istemedik. Son kontrolümüz çok iyi geçti ve sevinçle mutluluğumuzu paylaşmak istedik"
Peki 1990 doğumlu Hazal Kaya kimdir?: Kaya ilkokulu Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu'nda, liseyi İstanbul İtalyan Lisesi'nde okumuştur. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi, Performans bölümüne 2009 yılında girmiştir. Annesi ve babası avukat olan Hazal Kaya, İstanbul Balat’ta büyüdü.