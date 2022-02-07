Hazal Kaya Ali Atay aldatma olayı ne 'evlilik yıldönümünde gizli çapkınlık ifşa oldu' iddiası

Tv8 2. Sayfa isim vermedi ama kulislerde Hazal Kaya-Ali Atay iddiası patladı: 2. Sayfa'nın sosyal medya hesabından dün akşam ortaya attığı iddia magazin dünyasına bomba gibi düştü. Mutlu evliliği ve oğulları Fikret Ali ile olan eğlenceli anlarını sosyal medyada sıklıkla paylaşan Hazal Kaya, her fırsatta aşkını dile getirdiği eşi Ali Atay tarafından aldatıldı mı? Hem magazine hem de sosyal medyaya bomba gibi düşen iddia 2. Sayfa canlı yayınında 'isimsiz' olarak dile getirilse de kulislerde en çok konuşulan isim 'Hazal Kaya ve Ali Atay' çifti oldu.