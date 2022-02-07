Hazal Kaya Ali Atay aldatma olayı ne 'evlilik yıldönümünde gizli çapkınlık ifşa oldu' iddiası
Ali Atay Hazal Kaya'yı aldattı mı Tv8'deki 2. Sayfa magazin programında gizli çapkınlık ihaneti olarak ortaya atılan ancak isim verilmeyen iddiaların Hazal Kaya ve Ali Atay'ın ihanet krizi olduğu konuşuluyor. Ali Atay ve Hazal Kaya Twitter'da TT oldu.
Evlilik yıldönümünü dün kutlayan Hazal Kaya ve Ali Atay'la ilgili 'aldatma' iddiası. Tv8'de yayınlanan 2. Sayfa magazin programında ortaya atılan bir iddiaya göre, yakın zamanda evlilik yıldönümünü kutlayan ve evliliği ile örnek gösterilen ünlü bir çiftin aldatma skandalıyla sarsıldığı iddiası gündeme getirildi. Programda isim verilmedi ancak magazin kulislerinde dolaşan iddialara göre evlilik yıldönümünde ihanet skandalı ile sarsılan çiftin Ali Atay ve Hazal Kaya olduğu konuşuluyor. Her fırsatta sosyal medyadan meslektaşı olan eşine aşkını haykıran Hazal Kaya'yı aldattığı iddia edilen Ali Atay'ın gizli çapkınlıklarının deşifre olduğu iddia ediliyor. İşte ayrıntılar...
Ali Atay Hazal Kaya'yı aldattı mı: Geçtiğimiz gün evliliklerinin 3. yıldönümünü kutlayan gözde çift Hazal Kaya ve Ali Atay'ın sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşım ilgiyle takip edilmişti. Ancak akşam saatlerinde ortaya atılan bir aldatma iddiası okları Ali Atay’ın üzerine çevirdi. Aldatılma olayının hızla yayılmasının ardından sosyal medya kullanıcıları bu ihanet olayını Ali Atay’ın gerçekleştirmiş olabileceğini öne sürdü.
Tv8 2. Sayfa isim vermedi ama kulislerde Hazal Kaya-Ali Atay iddiası patladı: 2. Sayfa'nın sosyal medya hesabından dün akşam ortaya attığı iddia magazin dünyasına bomba gibi düştü. Mutlu evliliği ve oğulları Fikret Ali ile olan eğlenceli anlarını sosyal medyada sıklıkla paylaşan Hazal Kaya, her fırsatta aşkını dile getirdiği eşi Ali Atay tarafından aldatıldı mı? Hem magazine hem de sosyal medyaya bomba gibi düşen iddia 2. Sayfa canlı yayınında 'isimsiz' olarak dile getirilse de kulislerde en çok konuşulan isim 'Hazal Kaya ve Ali Atay' çifti oldu.
Kulislerde başka ünlü çiftler de sıralanıyor: 2.Sayfa magazin programının resmi Instagram sayfasından dün yapılan paylaşımda 'Örnek çift ve evlilik yıldönümü' ibarelerinin ardından gözler yakın zamanda evlilik yıldönümünü kutlayan ve evliliğiyle örnek gösterilen çiftlere çevrildi. Kulislerde Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer, Aslışah Alkoçlar-Kaan Demirağ, Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi gibi mutlu evlilikleri ile göz önünde olan çiftlere çevrildi ancak magazin kulislerinde öne çıkan çift Ali Atay ve Hazal Kaya çifti oldu. Dün akşam yapılan paylaşımda 'yarın açıklama yapılacağı' bildirilse de bugünkü 2. Sayfa canlı yayınında ünlü sunucular yine isim vermedi.