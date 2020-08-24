Hazal Filiz Küçükköse'nin bikini kazası! Plajda değiştirmeye kalkınca fena frikik verdi
ÇEŞME'de arkadaşlarıyla tatil yapan Hazal Filiz Küçükköse, plajda bikinisini değiştirirken göğsünün açıldığını fark edince apar topar bikinisini düzeltti.
Hazal Filiz Küçükköse, Çeşme'de kız arkadaşlarıyla sezon yorgunluğunu üzerinden atmak için tatiline devam ediyor. Güneşin ve denizin keyfini çıkaran başarılı oyuncu, önceki gün ise plajda kameraların objektifine takıldı.
Güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Hazal Filiz Küçükköse, şezlongta oturduğu esnada ıslanan bikinisini değiştirmek istedi fakat fark etmeden fena bir frikik verdi ve ufak bir şaşkınlık yaşayan Küçükköse, o an el pratikliğini konuşturdu.
Posta'da yer alan habere göre, bikinisinin üzerine yeni bir bikini giyerek üstünü değiştirmek isteyen oyuncu, alttaki bikinisini çıkarırken göğüs frikiği verdi.
İmdadına arkadaşının yetiştiği oyuncu apar topar bikinisini düzeltti. Oyuncu üzerini örterek bikinisinin altını da değiştirmeyi ihmal etmedi.