Hazal Filiz Küçükköse'nin bikini kazası! Plajda değiştirmeye kalkınca fena frikik verdi

Güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Hazal Filiz Küçükköse, şezlongta oturduğu esnada ıslanan bikinisini değiştirmek istedi fakat fark etmeden fena bir frikik verdi ve ufak bir şaşkınlık yaşayan Küçükköse, o an el pratikliğini konuşturdu.