Hazal Filiz Küçükköse'den eski eşine ağır sözler son kullanma kullanma tarihi geçti

Eski eşine olay sözler: Kendisi için "Hakkımı helal etmiyorum" diyen eski eşi Tuan Tunalı ilgili de açıklamada bulunan Küçükkköse, "Miladı doldu, son kullanma tarihi geçti. O yüzden konuşacak bir konu değil gerçekten benim için" dedi.