Hazal Filiz Küçükköse'den eski eşine ağır sözler son kullanma kullanma tarihi geçti
Hazal Filiz Küçükköse, anlaşmalı olarak ayrıldığı eski eşi Tuan Tunalı için "Miladı doldu, son kullanma kullanma tarihi geçti" dedi.
Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse ile eski eşi Tuan Tunalı arasında demeç savaşları tüm hızıyla sürüyor. 2018 yılında anlaşmalı boşanan ikili arasındaki gerginlikler bitmek bilmiyor. Küçükköse'nin kendisine hakkını helal etmediğini söyleyen eski eşine verdiği yanıt tartışılıyor.
Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse geçtiğimiz günlerde işletmeci Alp Güler ile Çeşme'de görüntülenmişti. Küçükköse, Alp Güler ile ilgili sorular üzerine, "Daha çok yeni tanıma aşamasında diyelim konu hakkında çok fazla konuşmak istemiyorum." dedi.
2. Sayfa programının haberine göre; Ünlü oyuncu gazetecilerin evlilik soruları üzerine de, "Bence evlilik çok özel bir kurum. İnsan kendini hazır hissettiği zaman doğru zamanda doğru kişiyle neden olmasın" dedi.
Eski eşine olay sözler: Kendisi için "Hakkımı helal etmiyorum" diyen eski eşi Tuan Tunalı ilgili de açıklamada bulunan Küçükkköse, "Miladı doldu, son kullanma tarihi geçti. O yüzden konuşacak bir konu değil gerçekten benim için" dedi.