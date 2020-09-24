Hazal Filiz Küçükköse plajdaki bikini kazası hakkında ilk kez konuştu frikik vermişti
Hazal Filiz Küçükköse Çeşme'de tatil yaparken plajda bikinisini değiştirmek isterken frikik vermiş, göğsü görünmüştü o haberler hakkında ilk kez açıklama yaptı.
Çeşme'de kız arkadaşlarıyla beraber yaptığı tatilin ardından İstanbul'a dönen Hazal Filiz Küçükköse, Nişantaşı'nda kameraların objektifine takıldı. Çeşme tatili sırasında verdiği frikik hakkında ilk kez konuştu.
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Yaşadığı talihsizlik hakkında konuşan oyuncu, şunları söyledi:
"Sonuçta önümde bir deniz var bomboş bir deniz. O anki durumum bunu gerektirdiği için orada değiştirdim.''
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''Sonuçta orada bir frikik vermişim. Bunu başka türlü yorumlamaları beni üzdü. Ama zaten her şey ortada, fark ediliyor. İnsanlık hali, herkesin başına gelebilecek bir durum."
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Geçtiğimiz haftalarda Çeşme'de tatil yapan oyuncu, denizden çıktıktan sonra plajda bikinisini değiştirmek istedi. Ancak oyuncu bikinisinin üstünü çıkarken göğsünün görünmesine neden oldu.
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