Hayvanseverleri çıldırtan karar! Erkek civcivler ezilerek öldürülecek
Almanya'da dünya genelindeki tüm hayvan hakları aktivistlerini ayağa kaldıran skandal bir karar onaylandı. Sebebini ise duyunca şaşıracaksınız.
Almanya'nın önde gelen yargıçları, yumurta endüstrisinin milyonlarca erkek civcivi zehirli gaz ya da ezmek suretiyle öldürülmesi uygulamasına onay verdi. Bu şekilde sadece Almanya’da her yıl 45 milyon istenmeyen civciv öldürülüyor ancak bu uygulama dünya çapında yaygın. Bu uygulamaya sebep olan neden ise şaşırtıcı.
Tavuk ve yumurta üreticileri tarafından erkek civcivler, yumurtlayamadıkları için gereksiz görülüyor. Almanya Federal İdare Mahkemesi, yumurta veren tavuklar üzerine çalışan bir kuluçkahanenin yer aldığı davada ise bu yüzden erkek civcivlerin ezilerek öldürülebilmesine yeşil ışık yaktı.
Ancak mahkeme, mevcut hayvan koruma yasaları çerçevesinde, şirketlerin ekonomik çıkarlarının, kuşları öldürmek için “makul bir sebep” oluşturmadığını ve erkek civcivlerin hiç doğmaması için yumurtadaki civcivlerin cinsiyetini belirleme tekniklerinin en kısa zamanda erişilebilir hale getirilmesi gerektiğini de vurguladı.
Yumurta üreticileri, dünya çapında milyarlarca erkek civcivi yumurtadan çıkar çıkmaz gazla ya da ezerek öldürmek için diğerlerinden ayırıyor.