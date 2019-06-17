Hayvanseverleri çıldırtan karar! Erkek civcivler ezilerek öldürülecek

Almanya'nın önde gelen yargıçları, yumurta endüstrisinin milyonlarca erkek civcivi zehirli gaz ya da ezmek suretiyle öldürülmesi uygulamasına onay verdi. Bu şekilde sadece Almanya’da her yıl 45 milyon istenmeyen civciv öldürülüyor ancak bu uygulama dünya çapında yaygın. Bu uygulamaya sebep olan neden ise şaşırtıcı.