Hayvanlar depremi önceden hisseder mi Celal Şengör çok ilginç dedi anlattı

Programda özellikle depremlerle alakalı olarak halk arasında yaygın olan söylemler konuşuldu.Depremlerle alakalı olarak halk arasında yangın olan şehir efsanelerini bir bir cevaplandıran Prof. Dr. Celâl Şengör’ün açıklamaları bir kez daha gündem yarattı.