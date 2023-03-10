Hayvanlar depremi önceden hisseder mi Celal Şengör çok ilginç dedi anlattı
Kahramanmaraş merkezli olan iki büyük deprem 10 ilimizde büyük yıkımlara sebep oldu. Türkiye'nin ana gündemi de deprem oldu. Vatandaşlar ise artık daha da çok tedirgin. Peki halk arasında dolaşan, Hayanlar depremi önceden hisseder, havanın sıcaklığı depremin habercisi mi? Depremde havanın rengi değişir mi? gibi söylemler şehir efsanesi mi? Profesör Dr. Celâl Şengör hepsini tek tek açıkladı.
Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki iki deprem 11 ili etkilerken Türkiye’nin çeşitli bölgeleri sallanmaya devam ediyor. Türkiye beşik gibi sallanırken Prof. Dr. Celâl Şengör, halk arasında şehir efsanesine dönüşen deprem söylemlerini yorumladı.
6 Şubat’ta tüm Türkiye kabus dolu bir sabaha uyanırken Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin yaraları henüz sarılamadı. 9 saat arayla yaşanan Kahramanmaraş depremlerinin sonrasında bölge artçı sarsıntılar yaşamaya devam etti. İTÜ Maden Fakültesi Genel Jeoloji Anabilim Dalı Profesörü Dr. Celâl Şengör, Kafa TV’de katıldığı programda Candaş Tolga Işık’ın sorularını yanıtladı.
Programda özellikle depremlerle alakalı olarak halk arasında yaygın olan söylemler konuşuldu.Depremlerle alakalı olarak halk arasında yangın olan şehir efsanelerini bir bir cevaplandıran Prof. Dr. Celâl Şengör’ün açıklamaları bir kez daha gündem yarattı.
Depremlerin öncesinde havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve deprem gününde havanın renginin değişmesi gibi söylemleri kesin bir dille reddeden Prof. Dr. Şengör, “Depremden hemen önce denizin üzerinde ışık görünmesi olayı olabilir. Bu durum yeraltı sularından kaynaklanıyormuş. Çok garip elektromanyetik olaylar olabiliyor. Bu gözlemlenmiş bir şey” dedi.