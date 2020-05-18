Hayvan pazarlarında iğrenç manzaralar! Koronavirüse rağmen hala yiyorlar
Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını Çin'in Wuhan kentindeki bir hayvan pazarından yayıldı. Geçeci olarak bu pazarlar kapatılsa da PETA, pazarların son durumunu görüntüledi... Gizli çekimle elde edilen hayvan pazarlarındaki durum içler acısı...
Koronavirüsün başlangıç noktası olarak kabul edilen hayvan pazarlarından yeni görüntüler sosyal medyaya bomba gibi düştü. Uluslararası hayvan hakları derneği PETA, gizli çekim yaptığı hayvan pazarlarındaki içler acısı durumu sosyal medya hesaplarında yayınladı. Uluslararası hayvan hakları derneği PETA, Kamboçya, Endonezya, Filipinler, Tayland, Vietnam ve Çin'deki hayvan pazarlarına sızarak içler acısı durumu görüntüledi. Görüntüleri mideniz kaldırmayabilir...
Görüntülerde, küçücük kafesler içindeki canlı hayvanların yanı sıra, derisi yüzülmüş köpekler, kazlar, tavuklar, balıklar, yarasalar ve maymunlar yer aldı.
Görüntüler, müşteri kılığında hayvan pazarlarına sızan, hayvan hakları örgütü PETA'dan araştırmacılar tarafından kaydedildi.
Filipinler'de parmak arası terlik giyen işçilerin kan gölüne dönmüş yerlerde yürüdüğü ve çıplak elleriyle domuz ve kuşların kafalarını kestikleri görüldü.