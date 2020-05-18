Hayvan pazarlarında iğrenç manzaralar! Koronavirüse rağmen hala yiyorlar

Koronavirüsün başlangıç noktası olarak kabul edilen hayvan pazarlarından yeni görüntüler sosyal medyaya bomba gibi düştü. Uluslararası hayvan hakları derneği PETA, gizli çekim yaptığı hayvan pazarlarındaki içler acısı durumu sosyal medya hesaplarında yayınladı. Uluslararası hayvan hakları derneği PETA, Kamboçya, Endonezya, Filipinler, Tayland, Vietnam ve Çin'deki hayvan pazarlarına sızarak içler acısı durumu görüntüledi. Görüntüleri mideniz kaldırmayabilir...