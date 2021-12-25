'Hayvan gibi inliyordum' deyip Yargı Pınar Deniz Kaan Urgancıoğlu anlattı: Sakın bana söylemeyin
Kanal D'de yayınlanan Yargı dizisinin yıldızları Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu, açıklamalarıyla hayranlarını şaşırttı.
Kanal D'nin reytingleri altüst eden dizisi Yargı'da Avukat Ceylin Erguvan Kaya karakterini canlandıran 28 yaşındaki Pınar Deniz ve Savcı Ilgaz Kaya karakterini canlandıran 40 yaşındaki Kaan Urgancıoğlu, Hürriyet gazetesinden Hakan Gence'ye konuştu.
‘Yargı’ bu sezonun en konuşulan ve izlenen dizilerinden biri oldu. Bu kadarını bekliyor muydunuz?
Kaan Urgancıoğlu: Ben bu kadar başarı beklemiyordum açıkçası.
Neden?
Kaan Urgancıoğlu: Beğenileceğine dair beklentimiz çok yüksekti ama daha belli bir seyircisinin olacağını düşünüyordum.
Pınar Deniz: Proje önümüze ilk geldiğinde başka bir şekildeydi. Daha iyisi olmasını istediğimiz için hep beraber; Sema Ergenekon, Kerem Çatay, Ali Bilgin, Kaan çok konuştuk, çalıştık. Proje böylece çok evrildi, iki yıl sürdü aslında. Son haline geldiğinde, hep beraber, “Tamam” dedik ama o zaman bile objektif bakamıyordum.
Kaan Urgancıoğlu: Son halinin ilk bölümünü okuduğumda, ki aslında bir işim vardı ve o an hepsini okuyamayacaktım, bir başladım işimi bırakıp okumaya, devam ettim, bırakamadım. Bitirdiğimde böyle boş duvara bakıyordum.