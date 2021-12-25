'Hayvan gibi inliyordum' deyip Yargı Pınar Deniz Kaan Urgancıoğlu anlattı: Sakın bana söylemeyin

‘Yargı’ bu sezonun en konuşulan ve izlenen dizilerinden biri oldu. Bu kadarını bekliyor muydunuz?

Kaan Urgancıoğlu: Ben bu kadar başarı beklemiyordum açıkçası.

Neden?

Kaan Urgancıoğlu: Beğenileceğine dair beklentimiz çok yüksekti ama daha belli bir seyircisinin olacağını düşünüyordum.