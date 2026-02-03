Hayrettin, programına Ajdar'ı çağırdı! Ajdar'ın istediği rakam dudak uçuklattı

Komedyen Hayrettin, sunduğu Kaos Show programına katılma davetine şartlarıyla Ajdar damga vurdu. Nane nane, Çikita Muz, Şahdamar şarkılarıyla tanınan Ajdar, talep ettiği ücretle magazin gündemine bomba gibi düştü. O miktarı duyanların dudağı uçukladı, herkes aynı yorumu yaptı. Bakın Ajdar, Hayrettinden ne kadar istedi...