Hayrettin, programına Ajdar'ı çağırdı! Ajdar'ın istediği rakam dudak uçuklattı
Komedyen Hayrettin, sunduğu Kaos Show programına konuk olması için davet edilen Ajdar herkesi şaşırttı. Nane nane, Çikita Muz, Şahdamar şarkılarıyla tanınan Ajdar, öne sürdüğü şartlarla gündemi salladı. İstekleriyle şaşkınlığa sebep olan Ajdar'ın talep ettiği ücret, magazin kulislerinde günün en çok konuşulan konusu oldu. Bakın Ajdar, programa çıkmak için Hayrettinden kaç para istedi...
Komedyen Hayrettin, sunduğu Kaos Show programına katılma davetine şartlarıyla Ajdar damga vurdu. Nane nane, Çikita Muz, Şahdamar şarkılarıyla tanınan Ajdar, talep ettiği ücretle magazin gündemine bomba gibi düştü. O miktarı duyanların dudağı uçukladı, herkes aynı yorumu yaptı. Bakın Ajdar, Hayrettinden ne kadar istedi...
Adını ilk olarak 2003 yılında yayınlanan Popstar yarışması ile duyuran Ajdar, o günden bu yana sansasyonel açıklamaları ve çılgın şarkıları ile adından söz ettiriyor.
Bir dönem şarkılarıyla sık sık gündeme gelen Popstar Ajdar uzun süredir gözlerden uzaktaydı. Hayrettin Ajdar'ı programı Kaos Show'a davet etmek istedi. Ajdar ile iletişime geçen komedyen aldığı yanıtla şaştı kaldı.
"Ajdar'ı konuk almak istiyorum" diyen Hayrettin şunları söyledi:
"50 milyon Euro istedi. Anında hesabına istiyor. 300 koruma istiyor. Biz Ajdar'ı istiyoruz, alacağız inşallah. Bizim ünlümüz de Ajdar. Herkese kapımız sonuna kadar açık' ifadelerini kullandı.
Ajdar geçtiğimiz yıllarda da istediği uçuk ücretlerle gündeme gelmişti.