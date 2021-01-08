Hayrettin Karaoğuz kaç yaşında aslen nereli sevgilisi var mı?
Survivor 2021 9 Ocak cumartesi akşamı ilk bölümü ile başlıyor. Survivor 2021 Ünlüler kadrosunda yer alan isimlerden biri de hem oyuncu, hem şarkıcı hem de sunuculuk yapan komedyen Hayrettin oldu. TRT 1'de Kalk Gidelim dizisinde Ercan'ı oynayan Hayrettin 36 yaşında Kadir Has Üniversitesi reklamcılık bölümü mezunu. Peki sevgilisi var mı?
TV8 ekranlarının en çok sevilen, dünyanın en zorlu yarışması Survivor 2021 9. Ocak cumartesi günü başlıyor. Her yıl daha da zorlaşan ada şartlarında bu sene ünlüler kadrosunda yer alacak isimlerden biri de komedyen Hayrettin oldu. Hem sunucu, hem oyuncu hem de şarkıcı olan Hayrettin Survivor 2021 ünlüler kadrosunun en renkli isimlerinden birisi olacak. Hayrettin Karaoğuz aslen istanbul Bakırköylü ve 36 yaşında. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Hayrettin'in sevgilisi yok.
Hayrettin Onur Karaoğuz kimdir: Hayrettin Onur Karaoğuz, tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusudur. 1 Ocak 1984 tarihinde İstanbul Bakırköy'de doğdu. Eğitim hayatına Ahmet Hamdi Tanpınar İlköğretim Okulu’nda başladı. Yahya Kemal Beyatlı Lisesi’ni bitirdikten sonra Kadir Has Üniversitesi Reklamcılık Bölümünden mezun oldu. Tiyatro çalışmalarına üniversite öğrencisiyken başladı.
2004-2009 yıllarında Dario Fo’nun Klakson Borazan ve Bırtlar adlı oyununda "komiser" karakterini canlandırdı. Ardından Alfred Jerry’nin Kral Übü adlı oyununda başrol oynadı 2009 senesinde arkadaşlarıyla sahneye koydukları absurd-komedi tarzı "Kral Übü" oyunu ile en iyi reji, en iyi kadın oyuncu ve en iyi erkek oyuncu ödülünü almışlardır.
Hayrettin Karaoğuz bu oyunda "Kral Übü" karakteri ile İstanbul Belediyesi Kültür A.Ş tarafından en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görülmüştür. Ardından Jean Paul Sarter’ın doğal oyunculuk tarzi olan "İş İşten Geçti" oyununda Dixon rolünü sergilemiştir. Tiyatro hayatına Yakovos Kambanellis’in Savaş Baba oyunundaki "Fileksenos" ve Sermet Çağlayan’ın Ayak Bacak Fabrikası oyununda "Öküz" karakteri ile devam etmiştir. Bu oyunlarla Türkiyede turneye çıkarak birçok yerde sahne almıştır. Ayrıca tiyatrodaki arkadaşlarıyla beraber ‘Yaratık’ adında bir oyun yazıp birçok yerde sahnelemişlerdir.