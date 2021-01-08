Hayrettin Karaoğuz kaç yaşında aslen nereli sevgilisi var mı?

TV8 ekranlarının en çok sevilen, dünyanın en zorlu yarışması Survivor 2021 9. Ocak cumartesi günü başlıyor. Her yıl daha da zorlaşan ada şartlarında bu sene ünlüler kadrosunda yer alacak isimlerden biri de komedyen Hayrettin oldu. Hem sunucu, hem oyuncu hem de şarkıcı olan Hayrettin Survivor 2021 ünlüler kadrosunun en renkli isimlerinden birisi olacak. Hayrettin Karaoğuz aslen istanbul Bakırköylü ve 36 yaşında. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Hayrettin'in sevgilisi yok.